Grêmio vence o Lanús no 1º jogo da final da Libertadores

Arthur, do Grêmio, diante do Lanús: vantagem para o segundo jogo (foto: Divulgação / Flickr Grêmio Oficial)

O Grêmio saiu na frente na final da Copa Libertadores de 2017. Jogando em casa, o time gaúcho derrotou o Lanús por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (22), na primeira partida da decisão do título continental.

A partida de volta será na próxima quarta-feira (29), em Lanús (cidade da região metropolitana de Buenos Aires). O Grêmio joga pelo empate. Se o time argentino vencer por um gol de vantagem, o título será decidido nos pênaltis. O gol fora de casa não vale como critério de desempate na decisão. O time brasileiro terá um desfalque certo: o zagueiro Kannemann, que nesta quarta levou o terceiro amarelo.

O Grêmio já foi campeão da Libertadores em 1983 (bateu o Peñarol, do Uruguai) e 1995 (venceu o nacional de Medellín, da Colômbia). Além disso, terminou como vice em 1984 (perdeu para o Independiente, da Argentina) e 2007 (caiu ante o também argentino Boca Juniors). O Lanús está na final da competição pela primeira vez em sua história.

Jogo

Na primeira etapa, o Grêmio criou pouco e praticamente não levou perigo ao gol adversário. A melhor chance foi criada pelo goleiro Andrada, que errou uma reposição de bola e a deu no pé de Arthur – que, de fora da área, bateu para fora. O Lanús, por sua vez, exigiu duas grandes defesas do goleiro Marcelo Grohe – uma em chute de Martínez, aos 34 minutos, e outra em cabeçada de Velázquez, aos 39. No fim da etapa, o Grêmio reclamou de pênalti de Martínez em Ramiro, ignorado pelo árbitro. O técnico Renato Gaúcho até pediu o árbitro de vídeo, mas não foi atendido.

Na etapa final, com Everton no lugar de Fernandinho, o Grêmio levou perigo num chute de Cortez aos 12 minutos. O goleiro se esticou todo para defender no alto do gol. Aos 25, Jailson teve boa chance, de cabeça, mas mandou para fora. Aos 26, Jaílson deu lugar a Cícero. Um minuto depois, Jael entrou no lugar de Barrios. Aos 32, Cícero cabeceou por cima do gol. Aos 33, Jael chutou e o goleiro pegou. Aos 38, Edílson lançou para a área, Jael escorou e Cícero cutucou. O goleiro Andrada tocou na bola, mas não evitou o gol. Aos 51 minutos, Jael foi derrubado na área, sem bola, mas o árbitro não deu o pênalti.

GRÊMIO 1 x 0 LANÚS

Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Jailson (Cícero), Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho (Everton); Lucas Barrios (Jael). Técnico: Renato Gaúcho

Lanús: Andrada; Gómez, Herrera, Braghieri e Velázquez (Aguirre); Marcone, Martínez e Pasquini; Alejandro Silva, Sand e Acosta. Técnico: Jorge Almirón

Gol: Cícero (38-2º)

Cartões amarelos: Acostas, Kannemann, Jailson, Cícero, Velásquez, Braghieri

Árbitro: Julio Bascuñan

Público: 55.158 (total)

Renda: R$ 6.576.427,00

Local: Arena Grêmio, em Porto Alegre, quarta-feira