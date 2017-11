UFPR divulga ensalamento para a segunda fase do Vestibular

(foto: Marcos Solivan/Sucom)

O Núcleo de Concursos da UFPR divulgou o ensalamento dos 13.323 candidatos que farão as provas da segunda fase do Vestibular 2017/2018 no próximo domingo (dia 26) e na segunda-feira (27). A lista está disponível no portal do Núcleo, AQUI.

Dos 13.323 candidatos que farão as provas no domingo, 436 são “treineiros” (geralmente alunos do ensino médio que estão fazendo o vestibular por experiência). No domingo (dia 26), será aplicada a prova de Compreensão e Produção de Textos, com 4h30 de duração. Serão três questões discursivas, cada uma valendo 20 pontos. No dia 27, serão aplicadas as provas específicas e de habilidade específica.

Foram aprovados para a segunda fase os candidatos que obtiveram a melhor classificação na primeira etapa em número equivalente ao triplo de vagas disponibilizadas para o respectivo curso, turno e período para o qual o concorrente se inscreveu.