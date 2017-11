Cabify segue rivais Uber e 99 e passa a adotar preço dinâmico

FILIPE OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Cabify, espanhola do mercado de corridas por aplicativos, começa a implantar nesta quinta-feira (23) sistema de preços variáveis, que aumentam quando há mais demanda de viagens do que motoristas disponíveis. A ferramenta começa a funcionar a partir de Santos (SP) e será expandida até o início do mês que vem para as demais cidades em que a empresa atua: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Porto Alegre. Com isso, todos os principais aplicativos de motoristas particulares no país passam a adotar a ferramenta criada pela Uber -a brasileira 99 introduziu preços dinâmicos em seu aplicativo na categoria 99 Pop em outubro. As rivais da Uber, que antes diziam que um diferencial seu em relação à americana era justamente não adotar precificação variável, usam justificativas semelhantes à da competidora para explicar a mudança. Luis Saicali, diretor de operações da Cabify, diz que a introdução do preço variável garante um melhor equilíbrio entre oferta e demanda do serviço, com vantagens para motoristas e passageiros. Enquanto os primeiros têm um incentivo para seguir trabalhando quando mais pessoas procuram o serviço, por estarem ganhando mais por corrida feita, os passageiros que precisam de transporte imediato conseguem ser atendidos rapidamente. A 99, no comunicado a usuários sobre a mudança, também disse que ela ajudaria a obter um carro rapidamente. A principal diferença nas tarifas praticadas pela Cabify na comparação com às outras empresas é o maior peso dado à distância da corrida em relação ao tempo de viagem. Essa característica, que, segundo Saicali, dá maior transparência e previsibilidade aos preços, será mantida.