Parte da cobertura de marquise de Niemeyer cai no parque Ibirapuera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma parte do teto da marquise de 28 mil metros quadrados do parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo, caiu no início da noite desta quarta-feira (22). Não houve feridos. Um vídeo publicado por um internauta nas redes sociais mostra skatistas assustados logo após a queda de um pedaço da cobertura. "Nasceu de novo", disse um dos jovens. Na postagem, o internauta escreveu que as chuvas que têm atingido a cidade nos último dias causaram infiltrações. Parte da área é utilizada por skatistas e patinadores, além do público em geral que frequenta o parque. A marquise foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e funciona como ligação entre o parque e o Museu Afro Brasil, Oca, Pavilhão das Culturas, Bienal e Auditório. queda marquise OUTRA INTERDIÇÃO Em 2014, a queda de partes da estrutura da marquise provocou interdições em alguns trechos ao redor da cobertura. A marquise passou por reforma entre 2010 e 2012 e custou R$ 15 milhões.