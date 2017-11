Sophia expulsa Josafá de seu bar e ateia fogo ao local em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sophia (Marieta Severo) leva Clara (Bianca Bin) para a clínica psiquiátrica e conversa com Samuel (Eriberto Leão). Renato (Rafael Cardoso) procura por Clara. Sophia manda Lívia (Grazi Massafera) voltar para casa. Beatriz (Nathalia Timberg) observa Clara tentando fugir das enfermeiras. Gael (Sérgio Guizé) volta de viagem e Sophia afirma que Clara foi embora e abandonou o filho. Josafá (Lima Duarte) se preocupa com a neta e vai com Mercedes (Fernanda Montenegro) até a casa de Sophia. Gael se desentende com Renato por causa de Clara. Mercedes afirma a Sophia que ela será castigada. Beatriz impede Clara de tomar os remédios dados pelas enfermeiras. Sophia convence Gael a aceitar que ela compartilhe a guarda de Tomaz e a vilã acerta o pagamento de Gustavo (Luis Melo) para apressar a documentação. Sophia expulsa Josafá de seu bar e ateia fogo ao local.