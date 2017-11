Delfina flagra Tereza em encontro com Fernão em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Rio, Lucerne (Regina Duarte) decide ajudar Inácio (Bruno Cabrerizo). Reinaldo (Cassio Gabus Mendes) cuida de Celeste (Marisa Orth). Vicente (Bruno Ferrari), Olímpia (Sabrina Petraglia), Edgar, Artur e Otávio ficam arrasados com a destruição da gráfica do Grêmio Cultural. Maria Vitória (Vitória Strada) pensa em Inácio. Inácio joga cartas com Gilberte na Maison Dorée. Celeste confessa a Eunice que se sentiu mal por causa de seu passado. Giuseppe aparece no cabaré e Felícia o manda embora. Emília convida Carolina (Mayana Moura) para passar a noite em sua casa. Helena percebe que Giuseppe saiu de casa e fica intrigada. Maria Vitória vai ao Grêmio Cultural e Vicente se surpreende. Lucerne se comove com Inácio. Em Morros Verdes, Fernão (Jayme Matarazzo) consegue marcar um encontro com Tereza (Olivia Torres). Moniz (Odilon Wagner) sofre com a ausência de Guiomar. Delfina (Letícia Sabatella) flagra Tereza beijando Fernão. No Rio, Celeste sente-se mal, mas não deixa Eunice chamar Reinaldo. Lucinda tira satisfações com Inácio.