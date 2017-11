Maria Pia conversa com Antônia sobre seu relacionamento com Mirella e Eric

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eric (Mateus Solano) diz a Maria Pia (Mariana Santos) que seus bens foram confiscados e que ele não tem renda para pagar sua estadia no Carioca Palace. Sérgio avisa a Pedrinho que fechou a compra de uma casa para ele. Luiza (Camila Queiroz) descobre que Eric foi solto. Cíntia diz a Sandra Helena (Nanda Costa) que investirá em sua relação com Nelito. Douglas (Guilherme Weber) informa a Eric que Sabine (Irene Ravache) consentiu que as despesas dele no hotel fossem transferidas para a conta da empresa. Eric e Luiza simulam uma briga na suíte. Aníbal garante a Athaíde (Reginaldo Faria) sigilo sobre o acidente de Mirela. Madalena conta a Antônia (Vanessa Giácomo) que Maria Pia era amiga de Mirella. Maria Pia detalha para Antônia e Domênico (Marcos Veras) como era seu relacionamento com Mirella e Eric. Evandro (Paulo Vilhena) e Mônica (Julia Lund) se preparam para fugir, quando Malagueta chega.