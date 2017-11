Preocupadas com Benê, Keyla e Ellen fazem as pazes em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Benê (Daphne Bozaski) avisa a Guto (Bruno Gadiol) que não vai à audição com o professor dele. Malu (Daniela Galli) decide reter os alunos no colégio. Keyla (Gabriela Medvedovski) fala para Dóris (Ana Flávia Cavalcanti) sobre sua desconfiança com Dogão. Dogão fica tenso quando Tato (Matheus Abreu) avisa que o culpado do atentado pode ser preso. K1 e K2 ironizam o estado de Benê. Fio (Lucas Penteado) vai ao colégio Grupo para alertar Ellen (Heslaine Vieira). Ellen e Guto fogem do colégio para ver Benê. Os celulares são encontrados. Guto fica penalizado com o estado de Benê. Malu afirma que encontrará o culpado pelo sumiço dos celulares. Keyla e Ellen se cruzam na sala de Dóris. Guto tranquiliza Benê e a ajuda a se entender com Ellen. Ellen e Keyla fazem as pazes. Felipe fala para MB assumir para Malu que é o culpado pelo sumiço dos celulares. Roney canta uma música para Josefina. Dóris se reúne com os alunos. Malu acusa Ellen e Guto de serem os culpados pelo sumiço dos celulares e mostra a imagem dos dois pulando o muro da escola.