Motorista de ônibus é esfaqueado durante arrastão no Alto da Glória

Um motorista de ônibus de 61 anos da linha Higienópolis foi esfaqueado no pescoço na noite de quarta-feira (22) no bairro Alto da Glória, em Curitiba, durante arrastão. De acordo com informações das testemunhas repassadas à Polícia Militar, dois rapazes entraram no ônibus, que seguia do Centro para o Bairro Alto, e na que cobria folga de outro, foi esfaqueado na noite desta quarta-feira (22) no bairro Alto da Glória, em Curitiba. De acordo com testemunhas, dois jovens entraram no ônibus no Centro de Curitiba. Quando o ônibus chegou na esquina das ruas Marechal Deodoro com Ubaldino do Amaral, no Alto da Glória, deram voz de assalto.

O motorista não reagiu, mas mesmo assim foi golpeado quando os dois assaltantes entraram no coletivo. Vários passageiros tiveram dinheiro e celulares levados pelos bandidos. O motorista, que levou duas facadas, foi atendido pelo Siate, mas não precisou ser encaminhado ao hospital.

O caso está com a Polícia Civil, que já pediu imagens das câmeras de monitoramento da região para identificar os dois assaltantes.