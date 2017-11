Bruno Mars faz show alto astral para público diverso no Morumbi

AMANDA NOGUEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não há tempo ruim para Bruno Mars. Quem sequer notou a garoa fina que ameaçou molhar o público do Estádio do Morumbi? Na noite desta quarta-feira (22), o cantor havaiano fez um show banhado a alto astral em seu retorno à cidade paulistana. É o tipo de espetáculo ideal para curtir com amigos e levar crianças -e de fato havia muitas delas: músicas animadas com coreografias de gingado, efeitos de luzes e fogos de artifício compõem a receita de Mars, que ainda esbanja carisma com sorriso colado no rosto. A curta apresentação de 1h30, com repertório igual à da que fez no Rio de Janeiro no sábado (18), faz parte da turnê do álbum mais recente, "24K Magic" (2016). A seleção incluiu também faixas dos outros dois álbuns de Mars, "Doo-Wops & Hooligans" (2010) e "Unorthodox Jukebox" (2012). Artista experiente, Mars interage o tempo todo com os fãs, chantageando-os a fazer barulho -"se vocês ficarem quietos, também não vou falar nada"-, pede para levantar os braços e cria mini competições entre os lados da pista. O começo com "Finesse" já acertou o tom do que viria em seguida. Em "Calling All My Lovelies", cuja versão original conta com a voz de Halle Berry na gravação, o cantor chama as garotas de "gatinha", arrancando palmas e manifestações. Já "Versace on the Floor" formou coro acompanhada por uma cortina de luzes de telas de celulares. O único momento em que a temperatura oscila é no solo de piano, já na segunda metade da apresentação. Essa é a segunda vez que o havaiano passa pelo Brasil. Ele se apresenta novamente no mesmo local nesta quinta (23). MÚSICAS "Finesse" "24K Magic" "Treasure" "Perm" "Billionaire" "Chunky" "That's What I Like" "Versace on the Floor" "Marry You" "Runaway Baby" "When I Was Your Man" "Gorilla" "Just The Way You Are" "Locked Out of Heaven" "Uptown Funk"