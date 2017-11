PR registra 10 ºC em plena primavera. Saiba como o tempo ficará no fim de semana

(foto: Franklin de Freitas)



A primavera está mais com cara de inverno para os paranaenses. A quinta-feira (23) amanheceu com temperaturas baixas no sul do Paraná, chegando a 10 ºC em Pato Branco. Segundo o Instituto Simepar, em Curitiba a mínima foi de 11 graus nesta quinta. As temperaturas baixas são resultado de uma massa de ar frio que avança pelo Sul do País, deixa também as temperaturas baixas nas serras Gaúcha e Catarinense.

As máximas nesta quinta, no entanto, serão mais altas, chegando a 24 graus em Curitiba, 25, em Paranaguá, e 27, em Pato Branco.

A partir de sexta (24), as temperaturas mínimas e máximas sobem, mas não muito. Em Curitiba, a mínima será de 12 graus, mas a máxima será de 30 graus. Não há previsão de chuva até sábado (25). No domingo, a temperatura mínima sobe para 20 graus na Capital, mas há previsão de pancadas de chuva.