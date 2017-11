TCU multa Nuzman por descumprir ordens para transparência do COB

BRUNO THADEU E DEMÉTRIO VECCHIOLI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O TCU (Tribunal de Contas da União) multou Carlos Arthur Nuzman em R$ 15 mil por descumprimento de determinações feitas anteriormente pelo Tribunal. Na época, Nuzman presidia o COB (Comitê Olímpico do Brasil). O processo do TCU que Nuzman descumpriu (e que resultou em multa) abordava o monitoramento das ações dos Jogos Olímpicos, com acompanhamento dos riscos ligados aos subsídios oferecidos pela União. Já havia previsões de eventual déficit operacional do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016. O TCU informou que não houve por parte do COB um programa de contingência no período da Rio-2016, voltado à prevenção de eventuais prejuízos. O órgão do Governo salientou que não bastasse a falta de uma gestão para cobrir rombos, o Comitê apresentava enormes prejuízos, citando informação da imprensa de que a dívida do COB era superior a R$ 130 milhões. Além disso, o TCU acusa Nuzman de não apresentar no site do Comitê informações sobre os gastos promovidos pela entidade. Preso no início de outubro, Nuzman deixou a cadeia 15 dias depois. Atualmente, o ex-dirigente está em liberdade assistida.