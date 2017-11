Suspeito de roubo de carro tenta fugir, mas é preso em Matinhos

(foto: Divulgação/DFRV)



Um homem foi preso e dois veículos roubados foram recuperados por policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba, em uma ação em Matinhos, no Litoral do Estado. As investigações que culminaram com a ação foram iniciadas há dois meses e levaram as equipes até um suspeito que estava em posse de um veículo Honda Civic, roubado no Bairro Mossunguê, no dia 30 de outubro. A equipe avistou o veículo com dois homens que seguiram sentido ao Litoral, e foram acompanhados taticamente.



Já em Matinhos, durante a tentativa de abordagem ao Civic, o condutor empreendeu fuga. De acordo com a polícia, ele fugiu em alta velocidade e desrespeitando a sinalização de trânsito. Em determinado momento, o suspeito parou em frente a uma residência, abandonou o Civic e roubou uma Ecosport. Este veículo estava equipado com um dispositivo que corta a alimentação de combustível e ele parou poucos metros adiante. Nilton Machado Junior, de 30 anos, foi preso em flagrante. O outro homem conseguiu correr e entrar em meio a um matagal.



Dando sequência a ação, a equipe avistou nas proximidades outro veículo com registro de roubo em Curitiba. Desta vez, um Renault Logan roubado em 29 de agosto, no Bairro Capão Raso. O condutor fugiu ao perceber a presença da polícia. Poucos metros depois ele bateu o veículo contra um muro, abandonou o carro, mas conseguiu fugir.

Ainda segundo os policiais, os dois homens são suspeitos de integrar o grupo criminoso, que roubava veículos em Curitiba, adulterava os sinais identificadores e possivelmente se deslocavam até o Litoral para esperar a situação “esfriar”. Depois os carros eram usados em outros crimes.



O preso, que já tinha passagens por roubo de carga em Campina Grande do Sul e tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Santa Catarina, foi autuado por roubo agravado e recolhido à cadeia pública de Matinhos. Os três carros também foram recolhidos na Delegacia de Matinhos, sendo a Ecosport devolvida ao proprietário e os outros dois veículos, o Civic e o Logan, encaminhados para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba, onde serão periciados e devolvidos aos proprietários.