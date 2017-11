Petrobras anuncia dois aumentos no preço da gasolina em 24 horas

(foto: Franklin de Freitas)

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (23) redução de 0,3% no preço do diesel e aumento de 1,9% no preço da gasolina comercializados nas refinarias. Os reajustes são válidos partir desta sexta (24).

Ontem (22), a estatal divulgou aumentos de 0,2% no preço do diesel e de 5,1% no preço da gasolina comercializados nas refinarias. Os reajustes eram válidos partir de hoje, dia 23 de novembro.

A Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho. Pela nova metodologia anunciada, os reajustes acontecem com maior frequência, inclusive diariamente.