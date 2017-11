Parte da cobertura de marquise de Niemeyer cai no parque Ibirapuera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma parte do teto da marquise de 27 mil metros quadrados do parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, caiu no início da noite desta quarta-feira (22). Não houve feridos. Um vídeo publicado por um internauta nas redes sociais mostra skatistas assustados logo após a queda de um pedaço da cobertura. "Nasceu de novo", disse um dos jovens. Na postagem, (https://www.facebook.com/DanNeitzel.Inline/videos/10203735597546208/) o internauta escreveu que as chuvas que têm atingido a cidade nos últimos dias causaram infiltrações. Parte da área é utilizada por skatistas e patinadores, além do público em geral que frequenta o parque. A marquise foi projetada por Oscar Niemeyer, que também é autor do projeto original do parque, criado na década de 50. A estrutura funciona como ligação entre o parque e o Museu Afro Brasil, Oca, Pavilhão das Culturas, Bienal e Auditório. REPAROS Após o incidente, a prefeitura da capital paulista informou, por meio de nota, que está sendo produzido um laudo que identificará as causas do desabamento de parte do revestimento da estrutura. A análise técnica está sob os cuidados de engenheiros da secretaria do Verde da gestão João Doria (PSDB). O estudo concluirá, por exemplo, se o local precisará ser interditado para os trabalhos de restauro. Uma primeira análise indica que o pedaço que se desprendeu do teto não tinha função estrutural e "fazia parte do revestimento original da construção de 1954". "A área afetada da marquise corresponde a 9,45 metros quadrados de um total de 27 mil metros quadrados", informou a prefeitura. OUTRA INTERDIÇÃO Em 2014, a queda de partes da estrutura da marquise provocou interdições em alguns trechos ao redor da cobertura. A marquise passou por reforma entre 2010 e 2012 e custou R$ 15 milhões.