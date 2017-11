Saldo negativo do Brasil com o exterior é o melhor em dez anos

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - As transações do Brasil com o exterior ficaram negativas em US$ 343 milhões no mês passado, o melhor resultado para outubro desde 2007, divulgou o Banco Central nesta quinta-feira (23). No acumulado do ano, as transações do Brasil com o exterior são deficitárias em US$ 3 bilhões, também o melhor resultado em dez anos. O resultado do mês passado foi influenciado pelo desempenho da balança comercial, com as exportações superando as importações em US$ 4,9 bilhões. No caso da balança de serviços, que foi impactada principalmente por viagens e aluguel de equipamentos, o deficit foi de US$ 2,7 bilhões. Os brasileiros gastaram US$ 1,6 bilhão em viagens ao exterior no mês passado, um crescimento de 15% na comparação com outubro de 2016. Na outra ponta, os estrangeiros gastaram US$ 463 milhões, o que determinou um resultado negativo de US$ 1,1 bilhão na balança de viagens. Além disso, as despesas de empresas do Brasil com aluguem de equipamentos no exterior totalizou US$ 1,2 bilhão, o que também influenciou no deficit de serviços. As remessas de lucros e dividendos ao exterior tiveram deficit de US$ 835 milhões no mês passado. O investimento direto no Brasil somou US$ 8,2 bilhões em outubro -desse total, US$ 5,9 bilhões foram participação no capital e US$ 2,4 bilhões em operações intercompanhia. O resultado veio pouco abaixo dos US$ 8,4 bilhões registrados no mesmo mês do ano passado.