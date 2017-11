Economia cresce pelo 3º mês seguido e aumenta confiança do empresário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Índice de Confiança do Empresário Industrial aumentou 0,5 ponto na comparação com outubro, alcançando 56,5 pontos, aponta pesquisa da CNI (Confederação Nacional da Indústria), divulgada nesta quinta-feira (23). É a melhor marca desde abril de 2013, período do início da crise econômica no Brasil. A pontuação permanece 2,5 pontos acima da média histórica de 54,0 pontos. As informações são da Agência Brasil. De acordo com a CNI, a indústria extrativa é a mais confiante e atingiu a marca de 57,5 pontos, um ponto a mais que a média história para o setor. Outra boa marca está na indústria de transformação, com o indicador de 56,9 pontos. Na área da construção, a pontuação também está acima da média histórica, o índice chega a 54,4 pontos. Segundo a CNI, o aumento da confiança em novembro é resultado da melhora da percepção dos empresários sobre as condições atuais dos negócios e da economia. "Há a redução nos juros, da inflação e do desemprego. A economia está em um momento melhor do que há seis meses", explicou o economista da CNI Marcelo Azevedo. Os indicadores da pesquisa variam entre zero e 100 pontos, ao passo que a pontuação supera a marca de 50, demostrando que os empresários estão confiantes com a economia. A pesquisa foi feita entre 1º e 14 de novembro com 2.980 empresas em todo o país, das quais 1.162 são pequenas, 1.129 são médias e 689 são de grande porte.