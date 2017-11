Jennifer Lawrence se separa de Darren Aronofsky após pouco mais de um ano de namoro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Jennifer Lawrence, 27, e o diretor do filme "Mãe", Darren Aronofsky, 48, terminaram o relacionamento depois de pouco mais de um ano de namoro. A informação foi divulgada nesta quarta (22) pelo site americano "Entertainment Tonight". De acordo com uma fonte do site, a separação aconteceu no mês passado e foi amigável. A última aparição do casal foi no dia 11 de novembro durante o Governors Awards em Los Angeles, na Califórnia (EUA). O Governors Awards é uma cerimônia em que são entregues os prêmios honorários da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em separado do Oscar principal. Os dois começaram a namorar durante a filmagem de "Mãe", que tem Jennifer Lawrence e Javier Bardem vivendo um casal que recebe visitantes inesperados. No início desta semana, Lawrence falou sobre as origens de seu romance com Aronofsky em uma entrevista ao "Hollywood Reporter". Porém, não se sabe quando realmente a entrevista aconteceu. "Tive uma queda por ele quando me lançou, e foi um ano antes de começarmos a ensaiar. Mas ele era um profissional, o que só piorou para mim. Formamos apenas uma amizade. Ele sabia como eu me sentia, e ele nunca me falou como ele se sentia. Quero dizer, eu assumi. Então a amizade se transformou em uma parceria uma vez que começamos a trabalhar. Quando o filme terminou, eu estava como 'Tudo bem, você é meu namorado'", disse a atriz. Antes de Aronofsky, Lawrence namorou o astro de "X-Men", Nicholas Hoult. Em 2015, circularam algumas notícias de que a atriz teria tido um romance com o vocalista do Coldplay, Chris Martin.