Trio curitibano 'Tuyo' lança novo videoclipe. Confira

(foto: Divulgação)

Tuyo é um trio que nasceu em família. Para completar o grupo, outras 13 pessoas integram o elenco dançante de “Amadurece e Apodrece”. Com direção de Leticiah Futata e coreografia assinada por Milena Stemberg, o clipe busca fortalecer a beleza do coletivo. “São rostos e corpos semelhantes aos nossos, para transmitir a ideia de muitos de nós mesmos. Criamos um cenário familiar na intenção de reforçar a ascendência e a identidade da Tuyo”, afirma Lio Soares, que compõe o trio com Lay Soares e Machado.

Repleto de semelhanças e diferenças, o clã é o elemento central do vídeo, gravado em Curitiba (PR). Com referências internacionais, o trabalho aposta na elegância e na sutileza para causar um efeito forte e impactante. “Como ‘Amadurece e Apodrece’ não é uma música dançante, os movimentos coreografados podem ser um fator surpresa. Então, o vídeo subverte essa lógica e propõe um olhar diferente. O resultado ficou orgânico e destaca todos os participantes, não só a Tuyo”, analisa a diretora.

A coreografia é executada majoritariamente por não dançarinos, mesclando vertentes como o hip hop, a dança contemporânea e o dancehall. Segundo Lilian, a ideia é que a simplicidade dos movimentos evidencie a unidade e proporcione simetria, construindo o equilíbrio do filme. “O corpo precisa falar aquilo que não basta ser dito pela voz. A dança é uma forma primordial de expressão, um meio de se comunicar com o mundo. Tive cuidado para respeitar as individualidades de cada pessoa e tudo fluiu bem”, conta Milena.

Além do clipe, o processo criativo possibilitou novas vivências e uma conexão profunda entre os envolvidos, tanto do elenco quanto da equipe técnica. “O audiovisual estreitou nossos laços, foi emocionante. Convidamos pessoas que já conhecíamos, mas agora somos mais unidos por conta dos vínculos que estabelecemos”, observa Lio. Os protagonistas do vídeo também serão personagens de um documentário sobre beleza e elogio dirigido por Alexandre Spiacci, com previsão de lançamento para 2018.