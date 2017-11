Rafa Gomes e Big Time Orchestra fazem show no Pequeno Cotolengo

(foto: Divulgação)

O tradicional churrasco do Pequeno Cotolengo é sempre especial pelo ingrediente solidariedade. Mas esse último churrasco de 2017, que acontece dia 03 de dezembro, promete ser ainda mais especial para comemorar um ano cheio de conquistas da instituição.

No palco solidário se apresentarão a cantora mirim Rafa Gomes, que participou do programa global The Voice Kids, e a banda Big Time Orchestra, que também participou de um programa global, o SuperStar.

Para agradecer a todos que contribuíram com a instituição neste ano, o evento vai trazer ao palco os moradores do Pequeno Cotolengo participantes do Coro Cênico, em uma linda encenação de natal chamada “O presente, é estar presente”.

Além disso, a programação ainda conta com a Missa Campal a partir das 10h e uma apresentação da Banda da Polícia Militar.

O churrasco com sabor de solidariedade, é servido pelos voluntários dentro do salão de eventos, enquanto os shows acontecem na tenda externa da festa. As apresentações são gratuitas e os presentes contribuem com a entidade com a aquisição do churrasco, a doação de alimentos e a compra de produtos nos bazares, que também ficam abertos durante a festa.

Toda essa organização conta com o trabalho de mais de 450 voluntários. O valor arrecadado com o churrasco e nos bazares é revertido ao Pequeno Cotolengo, para que a instituição possa dar qualidade de vida aos seus 200 moradores com deficiências múltiplas.

Serviço Churrasco:

O que: Churrasco de Dezembro especial de natal

Quando: Domingo, 03 de dezembro de 2017, a partir das 10hs

Onde: Rua José Gonçalves Junior, 140 – Campo Comprido – Curitiba/PR

10h – Santa Missa

11h30- Banda da PM

12h – Big Time Orchestra

13h15 – Coro Cênico Pequeno Cotolengo apresenta: O presente é estar presente

14h – Rafa Gomes

E ainda... Bazar da Amizade nos fundos da instituição