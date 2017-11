99POP dará corridas gratuitas para shoppings de Curitiba nesta sexta

(foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira, dia 24 de novembro, o Brasil todo estará ligado nas ações da Black Friday, que prometem dar descontos imperdíveis para os consumidores. Em Curitiba, o 99POP, aplicativo de mobilidade urbana, resolveu entrar na “onda” e dará corridas (de até R$ 15) gratuitas de ida e volta que tenham como partida e chegada os shoppings Mueller e Crystal, endereços que terão várias ações especiais de Black Friday. Caso o valor ultrapasse esse limite, o usuário só paga a diferença.

Já quem estiver com a agenda lotada na sexta-feira, mas mesmo assim queira ir aos empreendimentos no sábado (25) e no domingo (26), o 99POP dará 30% para o mesmo trajeto. Além dos shoppings Crystal e Mueller, o aplicativo vai disponibilizar corridas com 20% de desconto na ida e volta para outros dois importantes polos de compras da capital paranaense: Rua XV de Novembro, na sexta (24), sábado (25) e domingo (26); e Rua Teffé, na sexta (24) e no sábado (25).

Para participar, basta o usuário ser cadastrado no aplicativo e realizar o pagamento via cartão de crédito ou Paypal. O desconto será automático na corrida, gerado via geolocalização. “Com essa ação especial do 99POP, os cidadãos terão a oportunidade de aproveitar o Black Friday em alguns dos principais polos comerciais de Curitiba com os melhores preços da categoria, além de mais rapidez, conforto e segurança”, completa Lucas Sousa, Gerente Geral Regional Sul da 99. Para pedir o 99POP, os passageiros devem baixar o novo aplicativo “99POP – carros particulares” na Google Play Store, para smartphones com sistema Android, ou na App Store, para dispositivos com iOS.