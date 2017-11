Meryl Streep e Tom Hanks ilustram pôster de 'The Post'

(foto: Divulgação)

A Universal Pictures divulgou hoje o cartaz nacional de “The Post – A Guerra Secreta” (The Post), drama que apresenta o envolvimento do jornal Washington Post na divulgação dos chamados “Papéis do Pentágono”, durante Governo Nixon.



Com direção de Steven Spielberg, a produção destaca Mery Streep e Tom Hanks em parceria inédita. O filme retrata a história real da divulgação de documentos secretos dos Estados Unidos referente a Guerra do Vietnã. Na história, Katharine Graham (Meryl Streep) – primeira editora de um grande jornal americano, o The Washington Post -, se alia a Ben Dradlee (Tom Hanks) com o intuito de expor os segredos do governo mantidos a sete chaves por quatro presidentes e por mais de três décadas. Juntos, eles superarão as diferenças e arriscarão suas carreiras em prol da verdade.

Com produção também assinada por Spielberg, em parceria com Amy Pascal e Kristie Macosko Krieger, o filme ainda traz Alison Brie, Carrie Coon, David Cross, Bruce Greenwood, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, Jesse Plemons, Matthew Rhys, Michael Stuhlbarg, Bradley Whitford e Zach Woods no elenco.