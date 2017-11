O Brasil vai ter 'um presidente com a cara do país', diz Dr. Rey

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para o Dr. Robert Rey, famoso cirurgião plástico de Hollywood, "o voto no Brasil é comprado". Ele, que pretende se candidatar à Presidência do país, afirma que quer assumir o cargo para dar ao Brasil "um presidente com a cara do país". "O Brasil vai ter um presidente com a cara do país e a honestidade que aprendi nos Estados Unidos", disse em entrevista a Danilo Gentili, apresentador do "The Noite", talk show do SBT.

Brasileiro radicado em Los Angeles, nos EUA, em 2014, Rey já disputou uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PSC em São Paulo. Teve 21,3 mil votos e não se elegeu. Agora, ele é a mais nova aposta na volta do Prona (Partido de Reedificação da Ordem Nacional), o extinto partido do lendário Enéas Carneiro. E desta vez, se eleito, Rey, que está solteiro, mas procurando uma mulher "às escondidas", afirma que quer "subir a rampa [do Planalto] com uma brasileira".

"O voto no Brasil é comprado. Ele não é uma democracia. Quando eu for presidente, voltamos ao furinho no papel", disse a Gentili sobre o sistema eleitoral do país. Aos 55 anos, Rey cursou mestrado em Políticas Públicas pela Universidade de Harvard, onde também se formou em Medicina. A entrevista completa irá ao ar no começo da madrugada desta sexta (23), à 00h30, no SBT.

SENSUALIDADE

Não é a primeira vez que Rey fala em programas de entretimento sobre sua vontade de ser o mandatário do país e de suas propostas. Recentemente, o médico afirmou que quer "trazer de volta a nossa sensualidade". "Nós somos uma nação linda, nós somos inteligentes, nós somos sexy", disse durante entrevista ao "Programa Fabiola Lyma".