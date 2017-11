Youtz promove torneio sobre Harry Potter no sábado

Um torneio que promete encantar e estimular a leitura a partir do mundo mágico da coleção Harry Potter. Este é o objetivo do evento criado pela rede de educação complementar Youtz. O evento gratuito chamado Potter Lab acontecerá nesse sábado, dia 25/11, às 10 horas, em apenas uma das unidades de educação da Youtz em Curitiba, no bairro Rebouças.

A programação de apenas duas horas contará com um torneio trimágico para estimular os fãs da saga inglesa e dará acesso a diversos itens artesanais da série Harry Potter. Os participantes irão, entre outras coisas, descobrir a que casa pertencem na Escola da Magia e encontrar várias rotas dos trens que partem da Plataforma 9³/4 . Além das atividades, haverá uma promoção na incrível Biblioteca de Hogwarts. Se você ou seu filho gostam de Harry Potter, vale conferir um dos poucos eventos temáticos gratuitos dessa história.

Sobre a Youtz: A Youtz, escola de educação complementar, surgiu em Curitiba, no Paraná, e começou a funcionar em setembro de 2016 como uma start-up. Em pouco mais de um ano, a empresa já conta com seis unidades em operação. Destinada a pessoas de qualquer idade, a proposta metodológica da Youtz serve tanto para quem deseja se aprimorar quanto suprir lacunas da aprendizagem, desde crianças e adolescentes em idade escolar até adultos que queiram aprimorar suas competências. A Youtz oferece programas de aprendizagem de Programação, Português, Inglês e Matemática. A Matemática d esenvolve o raciocínio lógico, o domínio do Português facilita a comunicação, a Programação é uma nova linguagem amada pelos jovens e o Inglês possibilita a interação internacional.

Serviço:

Potter Lab

Data: 25/11, às 10 horas - gratuito

Local: Youtz Rebouças, na Rua Alferes Poli, 1.909, Rebouças. Tel. 41 3023-2500