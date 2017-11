Stroll despista sobre Kubica e pede companheiro que trabalhe para o time

JULIANNE CERASOLI ABU DHABI, EMIRADOS ÁRABES (UOL/FOLHAPRESS) - A Williams vive a expectativa do anúncio de quem será o companheiro de Lance Stroll na próxima temporada. Robert Kubica aparece como principal candidato e testará com o time após o GP de Abu Dhabi, que será realizado neste final de semana, e Stroll já deixou claro que tipo de parceiro quer ter do outro lado da garagem. “Só quero que meu companheiro trabalhe para a equipe. Do meu lado, eu tenho que focar no meu lado da garagem”, disse o piloto de 18 anos no circuito de Yas Marina, que recebe os primeiros treinos livres a partir das 7h da manhã pelo horário de Brasília nesta sexta-feira (24). “Quero alguém com quem eu possa ter uma boa relação. Mas cabe a ele, seja quem for, se adaptar. Ninguém na F-1 está aqui para ajudar. Você tem de fazer merecer seu lugar e isso é feito por cada pessoa individualmente. Claro que quero ter uma boa relação com ele, mas vou fazer a minha parte e espero que ele faça a dele.” Perguntado se conhece Kubica, Stroll disse que não. “Eu nunca o encontrei”, disse o canadense. “Obviamente, ele era um grande talento antes de seu acidente. Ele era um dos melhores pelo que dizem. Hoje em dia, não sei qual o nível dele fisicamente falando depois do acidente, não tenho detalhes”. Perguntado pelo UOL Esporte se tinha se surpreendido de alguma forma correndo contra Felipe Massa na mesma equipe, Stroll elogiou a competitividade do brasileiro. “Não criei expectativas antes de ser companheiro dele. Mas ele é obviamente muito rápido, sempre foi por toda a sua carreira, ganhou muitas corridas. É um piloto competitivo e não dá para ficar na F-1 por 15 anos se você não for um bom piloto. Desejo o melhor para ele, foi um prazer trabalhar com Felipe.” GP DE ABU DHABI - Sexta-feira, (24) Treino Livre 1 - 07h00 – 08h30 Treino Livre 2 - 11h00 – 12h30 - Sábado (25) Treino Livre 3 - 08h00 – 09h00 Classificação - 11h00 – 12h00 - Domingo, (26) Corrida - 11h00