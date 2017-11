Restaurantes da Rua 24 Horas darão descontos especiais nesta sexta e sábado

A Black Friday chegou ao Brasil em 2011 e hoje já é considerada uma das principais datas para o comércio brasileiro. A ação, que acontece tradicionalmente na última sexta-feira de novembro, movimenta o país com promoções dos mais variados estilos e portes. Pensando nisso, nesta sexta (24) e sábado (25), empreendimentos gastronômicos da tradicional Rua 24 Horas vão oferecer descontos especiais em diversos produtos.

A Liquori Cafè Gourmet, por exemplo, vai dar 50% de desconto em drinks do seu cardápio, entre eles os deliciosos Americano, Duplo, Caffè Latte, Cappuccino e Verona (café gelado a vase de espresso e xarope de guaraná batidos com gelo). Para quem não abre mão de um belo hambúrguer, o Bávaro vai dar 65% de desconto no seu tradicional Bávaro Black Burger. O preparo, que custará R$ 10, é preparado com 160gr de carne, pão macio, cebola caramelizada e um molho em redução de chope escuro.

Outro empreendimento da Rua 24 Horas que entrou na onda da Black Friday é o Fresh Juice. A loja vai disponibilizar cobertura grátis em todos os seus sorvetes. Para completar, o Prinzen, especializado em massas e pizzas, vai oferecer seu tradicional penne carbonara com 50% de desconto. O preparo vai custar apenas R$ 14,90 na sexta e no sábado.

A Rua 24 Horas fica na Rua Visconde de Nácar (sem número), no Centro de Curitiba, e funciona diariamente, das 10h às 22h. Mais informações no site www.rua24horascuritiba.com.br.