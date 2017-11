Sandra Annenberg vira meme após fala de médico

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reação de Sandra Annenberg, 49, ao ouvir, com espanto e olhos arregalados, um médico mandar um repórter "comer merda" durante uma reportagem exibida no "Jornal Hoje" (Globo) desta quarta (22) virou meme nas redes sociais. "To chocado que Sandra Annenberg atualizou seu próprio meme", disse outro usuário do Twitter ao lembrar que, em 2011, Sandra viralizou com o seu "que deselegante" -na época, o comentário foi feito após a jornalista ser surpreendida por ativistas que interromperam uma entrada ao vivo da repórter Monalisa Perrone.

Desta vez, durante uma reportagem, o oftalmologista Júlio César Leão, dono de uma clínica em Itumbiara (Goiás), foi perguntado pelo jornalista Renner Feitoza sobre quando iria operar uma paciente, cega de um olho, que espera pela cirurgia de catarata há um ano e meio. "Que dia eu vou operar ela? O dia em que eu quiser! Vá comer merda!", disse o médico sem saber que estava sendo filmado.

Na bancada do telejornal, após a exibição da reportagem, Sandra perguntou para Dony de Nuccio, que também apresenta o "Jornal Hoje": "Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi?". Em seguida, em tom de ironia, a apresentadora leu a resposta do oftalmologista: "Por telefone, o médico Júlio César Leão negou que tenha dito o que a gente acabou de ouvir, mas você ouviu também, né, Dony? Em entrevista à TV Anhanguera, hoje de manhã, ele acabou confirmando que disse isso mesmo que a gente ouviu". Dony completou a resposta do médico, também repreendendo o xingamento. "Ele disse que se arrependeu e que vai operar a dona Cirene na semana que vem, se ela puder. Tomara que seja um arrependimento genuíno, e não decorrente da exposição que o caso ganhou".