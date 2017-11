Confira os alimentos e bebidas que prejudicam os dentes

Redação Bem Paraná com assessoria

Quando falamos em saúde bucal, não é apenas a correta higienização e consulta regular ao dentista que são imprescindíveis para garantir um sorriso bonito e dentes saudáveis. Segundo Rosane Menezes Faria, dentista da Caixa Seguradora Odonto, além dessas práticas, também é muito importante evitar algumas bebidas e alimentos. “Existem itens muito comuns no cardápio do brasileiro que levam ao aparecimento de cáries, desgastam o esmalte dos dentes, provocam mau hálito, entre outros problemas”, afirma.

Está curioso para saber quais são? Confira a relação elaborada pela especialista.

Doces com muito açúcar

De acordo com Rosane, ao ser ingerido, o açúcar entra em contato com bactérias que vivem em nossa boca. “Essa placa bacteriana começa a utilizá-lo como fonte energética e, consequentemente, é liberado um ácido que destrói a camada protetora dos dentes. Isso pode causar sensibilidade e também abrir caminho para o aparecimento de cáries”, explica. “É preciso tomar muito cuidado com bolos, balas e outras guloseimas que tenham excesso de açúcar na composição”, complementa.

Refrigerantes

Refrigerantes são ácidos e possuem excesso de açúcar, no caso das versões “normais”. “Por isso, corroem os dentes, os deixam propensos à cárie e também podem manchá-los, principalmente se tratando dos tipos cola. Os refrigerantes sem adição de açúcar também devem ser evitados por conta da acidez”.

Café e chá

A dentista pontua que os dentes podem se tornar permeáveis a algumas substâncias, como alimentos pigmentados e corantes. “O café e o chá possuem essa pigmentação e podem manchar os dentes, dependendo da frequência de consumo”.

Bebidas alcoólicas

A bebida alcoólica contém substâncias que corroem os tecidos da boca, gengivas, bochechas e dentes, diminuindo a produção de saliva. “Essa falta de saliva faz com que a boca fique seca, o que propicia o aparecimento de bactérias. Assim, a chance de desenvolver cáries e mau hálito aumentam consideravelmente”, conclui Rosane, da Caixa Seguradora Odonto.

Vale destacar que não é preciso retirar os alimentos citados do cardápio, mas sim regrar esse consumo e realizar a higienização bucal adequada após a ingestão. Também é necessário realizar consultas semestrais com o dentista.