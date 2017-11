Alunos do Colégio Marista realizam campanha para doação de medula óssea

(foto: Divulgação)

Nos dias 22 e 23 de novembro, das 10h às 17h, os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental (6 - 7 anos) Colégio Marista Santa Maria (PR) realizarão no Calçadão da Rua XV de Novembro, centro de Curitiba, uma campanha intitulada “Compatibilidade do Amor”, com o objetivo de captar doadores de medula óssea. De acordo com o Inca - Instituto Nacional de Câncer, o Brasil tem o terceiro maior cadastro de doadores de medula óssea do mundo. Com mais de 4 milhões de inscritos no Redome - Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, a chance de se encontrar um doador compatível fora do grupo familiar, pode chegar a 64%.

Dentro do Projeto de Intervenção Social (PIS), que mobiliza os alunos a descobrirem caminhos possíveis para chegar às respostas que desejam, as professoras auxiliaram nas pesquisas dos pequenos, que aprenderam, inclusive, como realizar a campanha. Além disso, os alunos participaram de uma palestra com uma especialista do Hemepar. E na próxima segunda-feira (20/11) das 12h30 -13h30, farão uma blitz de conscientização e divulgação da campanha no estacionamento do Colégio. Na última semana de novembro haverá uma aula aberta no HC da UFPR, fechando, assim, o projeto.

A iniciativa partiu da Turma dos Exploradores, formada por alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I, que desde março estão envolvidos com o tema, levantaram dúvidas sobre a importância da medula óssea, como os ossos são feitos e qual a sua função.

“Quando as crianças aprenderam sobre doenças existentes por problemas na medula óssea, ficaram ainda mais curiosas para saber como ajudar quem passa pelo tratamento. O desejo de fazer uma campanha partiu deles, e as pesquisas nos levaram a enviar uma carta à Prefeitura”, explica a professora GrazielleTriaquim, docente do Colégio Marista Santa Maria, facilitadora pelo projeto.

O Prefeito de Curitiba, Rafael Greca respondeu a carta dos alunos Maristas, autorizando a montagem de um stand no centro da cidade, “para realizarem o importante trabalho de captar doadores de medula óssea”, dizia a carta.

Os estudantes foram orientados com pesquisas em livros, sites oficiais, como o Redome e o Inca. Além disso, o aluno Matheus Trevizani, que cursa o 4º ano do Ensino Fundamental I no Colégio Marista Santa Maria, bateu um papo com os exploradores, contando a experiência de sua família quando ele foi submetido a um tratamento de leucemia ainda bebê, e foi curado com o transplante de medula óssea.

“Cada etapa de todo o trabalho foi seguido de acordo com as dúvidas e as buscas dos alunos. Estão empenhados na campanha, com o objetivo de ajudar o próximo, pois compreenderam que doar medula óssea é salvar vidas”, afirmou Grazielle.

Para ser doador de medula óssea, é preciso ter idade entre 15 e 55 anos, estar bem de saúde. Uma amostra de sangue será colhida, e quando há compatibilidade com algum paciente, o doador é chamado para o procedimento.

Durante a campanha, interessados em fazer o cadastro de doação de medula serão orientados a procurar o BIOBANCO (Banco de Sangue do Hospital de Clínicas da UFPR) na Rua Agostinho Leão Júnior, 108, de segunda a sexta, das 7h às 18h20 e sábado das 9h30 às 15h30. Mais informações pelo telefone (41) 3360-1875 e e-mail: doe_mo@hc.ufpr.br

Serviço – Compatibilidade do Amor - campanha para doação de medula óssea

Data: 22 e 23 de novembro de 2017

Horário: 10h às 17h

Local: Calçadão da Rua XV de Novembro

Endereço: Rua XV de Novembro - Centro, Curitiba - PR