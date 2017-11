Corinthians fará treino aberto na Arena

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians voltará a treinar com o apoio do seu torcedor. O time alvinegro fará uma atividade aberta ao público neste sábado (25) às 10h na Arena, em Itaquera, véspera da partida contra o Atlético-MG. O duelo será marcado pela festa do campeão brasileiro, com entrega de medalhas e da taça.

De acordo com o Corinthians, não haverá cobrança de ingressos. Para garantir o acesso ao estádio, o torcedor terá de levar 1kg de alimento não-perecível (exceto açúcar, sal, farinha de trigo, farinha de mandioca e fubá). A troca pela entrada ocorrerá nas bilheterias do Parque São Jorge e da Arena Corinthians, nessa sexta-feira (24), das 10h às 18h. Não haverá troca de alimento pelo ingresso no sábado.

A Arena Corinthians foi palco do treino corintiano no último dia 4. Naquela ocasião, 32 mil torcedores compareceram ao local para apoiar a equipe antes do clássico com o Palmeiras. No dia seguinte, o time de Fábio Carille venceu o rival por 3 a 2 e arrancou para o heptacampeonato brasileiro.