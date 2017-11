Agentes recolheram mil toneladas de entulho em ação de combate à dengue

(foto: Pedro Ribas/SMCS)

Agentes da Secretaria Municipal da Saúde iniciaram nesta quinta-feira (23/11), no bairro Ganchinho, a última etapa de 2017 da Ação Curitiba Sem Mosquito para o Recolhimento de Resíduos. Entre esta quinta e sexta-feira (23 e 24/11), os moradores recebem visitas de agentes comunitários que dão orientações para limpar seus terrenos e colocar entulho e lixo em sacos plásticos, em frente das casas. O material será recolhido na próxima segunda-feira (27/11).

Mais de mil toneladas (1.022.203 kg) de resíduos foram recolhidas nas 12 etapas anteriores da ação, realizadas nos nove distritos sanitários de Curitiba. As áreas foram selecionadas por concentrarem um número grande de possíveis focos de criadouros do mosquito aedes aegypti.

“Essa quantidade coletada mostra o quanto tem sido fundamental o convite dos agentes aos moradores para fazerem a limpeza de seus terrenos e se engajarem no combate à dengue”, enfatiza a coordenadora do Programa Municipal de Controle do Aedes, Tatiane Faraco.

A recicladora Maria Castorina do Espírito Santo, 64 anos, foi uma das moradoras do bairro Ganchinho que recebeu com boas-vindas a notícia de que tem data marcada para dispensar entulho que pode atrair o mosquito. “Sempre separo cada tipo de material para não juntar bicho. Acho lindo ter um serviço que lembre a vizinhança os cuidados contra a dengue”, disse.

O Departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente será responsável pela retirada dos materiais dispensados. Os moradores podem depositar os resíduos vegetais, caliça e móveis inservíveis em frente de casa para que os funcionários da limpeza pública recolham.

A ação já fez mutirões de limpeza nos bairros Tarumã, Bairro Alto, Alto Boqueirão, Boqueirão, Caiuá 1 e 2, Vila Torres, Pinheirinho, Parolin, Butiatuvinha e Moradias Santa Rita, por exemplo. A próxima etapa está prevista para janeiro de 2018. “O combate à dengue segue por todo o ano”, destaca Tatiane.

O prestador de serviços gerais Audálio Alves Pereria, 66 anos, recebeu as orientações da agente comunitária com atenção e disse que vai caprichar na limpeza. “Já venho limpando o terreno para construir mais um puxadinho e sempre recebo orientações para evitar a dengue. É bom ter esse apoio”, conta.

Ações Curitiba Sem Mosquito - Só neste ano, o Curitiba Sem Mosquito, numa parceria entre as secretarias da Saúde e do Meio Ambiente já recolheu 1.022.203 kg de entulhos em casas e comércios, evitando criadouros de mosquito do Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zica e chikungunya.

É importante fazer a limpeza sistemática dos quintais, acionar o serviço via 156 e não deixar água parada. Até cinco carrinhos de mão de restos de construção civil podem ser levados pelo serviço de recolhimento de resíduos vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Como combater o mosquito Aedes aegypti:

1 - Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água.

2 - Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada.

3 - Não jogue lixo em terrenos baldios.

4 - Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo.

5 - Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje.

6 - Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda.

7 - Se for guardar pneus velhos, retire toda a água e mantenha-os em locais cobertos, protegidos da chuva.

8 - Limpe as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas possam impedir a passagem da água.

9 - Lave com frequência, com água e sabão, os recipientes utilizados para guardar água, pelo menos uma vez por semana.

10 - Os vasos de plantas aquáticas devem ser lavados com água e sabão, toda semana. É importante trocar a água desses vasos com frequência.