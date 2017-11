Atlético explica modelo de preparação física

Preparadores das categorias de base do Atlético (foto: Divulgação/Atlético-PR/Fabio Wosniak)

O Atlético Paranaense divulgou texto no seu site oficial explicando o modelo de preparação física adotado no clube, em todas as categorias, desde o sub-15 até o profissional. A metodologia foi explicada por profissionais que trabalham nas categorias de base.



“A metodologia é muito bem definida. Foi criada dentro de uma lógica de treinamento para melhorar o movimento do atleta e permitir que, desempenhando sua função dentro de campo, consiga uma economia de energia, melhorando a eficiência mecânica”, explica Bruno Zanardi, que chegou ao clube em 2013 e passou pelas categorias Sub-17 e Sub-19. Hoje, ele auxilia na organização da metodologia dentro das Categorias de Formação.



Um dos benefícios do método utilizado, segundo Zanardi, é o conhecimento que o atleta passa a ter do próprio corpo e dos movimentos que faz durante uma partida. “Vemos o atleta com mais potência. Ele ganha mais estabilização, então fica mais forte. Começamos a notar mudanças significativas nos atletas”, comenta o profissional.



Como cada atleta tem suas particularidades, físicas e técnicas, os trabalhos também são feitos de forma individual, além dos exercícios básicos coletivos.



“Nós fazemos uma avaliação de movimento, que é o FMS, e vemos através desta avaliação o que o atleta tem de deficiência dentro do movimento. Dentro disso, montamos os corretivos para que faça essa melhoria”, destacou o preparador físico da categoria Sub-19, Guilherme Neves. Ele chegou ao clube em 2015, a serviço do Sub-17.



Metodologia focada na evolução do atleta

Gustavo Porto assumiu a preparação física da categoria Sub-15 em 2015. Depois de pouco mais de dois anos à frente da equipe, foi promovido ao Sub-17 no último mês. Ele ressalta o trabalho com os atletas mais jovens, para que estejam cada vez mais preparados conforme sobem de categoria.



“Na categoria Sub-15, partimos dos processos mais básicos possíveis. O menino está entrando no clube e é uma realidade totalmente diferente. Não está habituado a exercícios com tanta complexidade”, revelou.



Agora no Sub-17, Porto reencontrou alguns atletas com quem havia trabalhado anteriormente e pôde sentir na prática a evolução. “Pude perceber que esses meninos já estavam com um desenvolvimento excelente. Ficou muito mais fácil”, afirmou.



Primeira impressão

Rodrigo Gonçalves é um dos profissionais que chegou recentemente ao clube. Ele assumiu a preparação física da equipe Sub-15. Antes, estava no time profissional do Vila Nova (GO).



“O Atlético Paranaense tem uma estrutura muito boa, física e metodológica. O Clube possibilita várias oportunidades de trabalho em relação a treinos, sessões. Tem um espaço bem amplo para isso. E as reuniões metodológicas com as comissões ajudam bastante na ampliação e fomentação dos treinamentos”, disse Rodrigo.