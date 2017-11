Comediante Seth Meyers vai apresentar o Globo de Ouro em 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comediante e apresentador de TV americano Seth Meyers foi confirmado nesta quinta (23) como o apresentador do 75º Globo de Ouro, que será realizado em 7 de janeiro de 2018. O protagonista do "Late Night with Seth Meyers" vai substituir o humorista Jimmy Fallon, que comandou a cerimônia deste ano. Meyers foi elogiado pela organização do evento por seu "espírito comediante natural e habilidade de encantar o público." Ex-roteirista chefe do programa "Saturday Night Live", ele apresentou o Emmy em 2014. As atrizes e apresentadoras do "Saturday Night Live", Amy Poehler e Tina Fey, foram as anfitriãs do Globo de Ouro em 2013, 2014 e 2015. Os indicados ao prêmio serão divulgados no dia 11 de dezembro.