Moradores recebem kits para reconstrução de casas incendiadas

Limpeza do terreno onde aconteceu o incêndio na semana passada (foto: Rafael Silva / Cohab)

Moradores da Vila Parolin que tiveram as casas destruídas por um incêndio na noite da última sexta-feira (17/11) começaram a receber kits do Disque Solidariedade contendo materiais para a reconstrução das moradias. Os primeiros kits foram entregues na manhã desta quinta-feira (23/11), pelas equipes da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) e Fundação de Ação Social (FAS), às dez famílias cadastradas para receberem os materiais.

Os kits contêm tijolos, madeiras, telhas, pregos, areia, cimento, louças para banheiros e outros materiais necessários para a construção de uma casa de aproximadamente 15 metros quadrados, incluindo banheiro de alvenaria. A construção das casas será feita pelos próprios moradores com orientação da Cohab.

Os kits estão sendo entregues conforme os moradores se organizam para iniciar a obra, evitando assim, que os materiais sejam extraviados ou que fiquem sujeitos a ação do tempo. Uma reunião foi realizada na última terça-feira (21/11), na sede da Associação de Moradores do Parolin, com representantes das famílias e os técnicos da Cohab para organizar o cronograma de entrega dos kits. “As famílias têm se ajudado, estão trabalhando em mutirão para reconstruírem umas as casas das outras e dessa forma retornarem o quanto antes suas rotinas de vida”, disse a assistente social responsável pela área, Elaine Christina Haddad.

Uma das primeiras moradoras atendidas com o kit foi Wuellen Cristina Pereira Santos, de 23 anos, que espera contar com a ajuda de parentes e amigos para erguer uma nova casa para viver com os dois filhos. Havia dois anos que Wuellen e as crianças viviam na pequena casa de madeira que foi destruída no incêndio. “Estou feliz em ter recebido ajuda para o recomeço”, disse Wuellen.

Perfil - Desde que o incêndio aconteceu, deixando 56 pessoas desalojadas, entre adultos e crianças, os moradores têm recebido assistência de uma equipe intersetorial da Prefeitura de Curitiba. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Parolin tem sido o organizador das ações de distribuição e alimentos, roupas colchões, roupas de cama e utensílios. A Cohab cadastrou, levantou o perfil e incluiu as famílias em futuros projetos de habitação. São famílias muito carentes, a maioria trabalha com materiais recicláveis e que haviam se instalado no terreno, uma área de ocupação irregular, há aproximadamente três anos.

Em 2009, a Cohab já havia atuado na área e retirado de lá, outras famílias que viviam precariamente, em situação de risco. Ao longo dos anos seguintes, outras famílias voltaram a ocupar o espaço. “A reconstrução com os kits neste momento é uma medida emergencial para atender estas pessoas que precisaram se alojar em casas de parentes. É uma alternativa para que elas aguardem com mais segurança até que possamos incluídas em novos projetos”, diz o presidente da Cohab, José Lupion Neto.