Jornal de Angola noticia a renovação contratual de Geraldo (foto: Reprodução/Jornaldeangola.sapo.ao)

O meia-atacante Geraldo completa 26 anos nessa quinta-feira (dia 23). O jogador angolano marcou época no Coritiba, marcando gols decisivos em Atletibas. Hoje está no 1º de Agosto, de Angola. Depois de conquistar o bicampeonato nacional pela equipe africana, o jogador renovou contrato por mais dois anos com o clube de Luanda, segundo matéria divulgada pelo Jornal de Angola.

“Quando somos bem recebidos e colocam à nossa disposição as melhores condições, não temos como rumar para outras paragens”, declarou Geraldo, para o jornal africano.

Geraldo veio para o Brasil aos 14 anos. Chegou ao Coritiba em 2009, aos 18 anos, ainda com idade de juniores. Antes, havia passado pela base do São Claro-SP e pela Escola Norberto de Castro, de Angola.

Estreou no profissional em 2010. Somou 122 jogos e 14 gols pelo Coritiba. Em 2012, chegou a ser emprestado ao Paraná Clube. Deixou o Coxa em 2014 e atuou por Red Bull-SP e Atlético-GO antes de voltar para Angola, em 2016. Pelo 1º de Agosto, já soma 20 gols em 53 jogos. Pela seleção angolana, já acumula 11 gols em 36 partidas.