Depois de anos em praça, árvore de Natal ficará dentro do Ibirapuera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tradicional no final de ano em São Paulo, a árvore de Natal do Ibirapuera será inaugurada neste sábado (25) e, ao contrário dos anos anteriores, ficará dentro do parque. Se antigamente a estrutura era instalada na praça Aldo Chioratto, próxima ao portão 10, desta vez ela será erguida no gramado do lago, em frente a estátua de Pedro Álvares Cabral. Neste ano, a atração será viabilizada por uma parceria da prefeitura com a Coca Cola. A empresa será responsável por montar e manter a árvore, além de oferecer benfeitorias ao parque que ainda estão sendo negociadas com a gestão Doria (PSDB). A estrutura terá 40 metros de altura por 15 metros de diâmetro e terá uma estrela de 8 metros no topo. É um aumento em relação a 2015 e 2016: com 35 metros, as árvores montadas naqueles anos foram as menores da história da atração. Assim como no ano passado, o evento terá presença da Caravana Iluminada, um comboio formado por seis carretas que transportará personagens como o Papai Noel e as renas. A caravana circulará por diferentes regiões da cidade, tendo a árvore como destino final. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) ainda não divulgou as medidas que tomará para desafogar o trânsito na região.