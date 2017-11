O atacante Kazim, ex-Coritiba, está em alta no seu atual clube, o São Paulo. Após ficar meses sem balançar as redes, o turco marcou um gol decisivo na vitória contra o Avaí, em Itaquera, que praticamente selou o título corintiano. E para celebrar a conquista do heptacampeonato nacional do clube paulista, fez uma tatuagem na coxa esquerda.

A imagem mostra a taça da competição, além das fradas "4ª força" e "campeão 2017", em alusão aos comentários no início do ano, quando imprensa e torcedores chegaram a colocar o Timão como o quarto time de São Paulo em termos de qualidade técnica.

Com o carinho da torcida pelo seu carisma, o "gringo da favela", como é carinhosamente chamado kazim, soma três gols em 29 jogos pelo Corinthians.