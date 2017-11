Coritiba tem três desfalques e quatro retornos para domingo

Rildo: de volta ao time (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba não contará com três jogadores na partida de domingo, contra o São Paulo, no Couto Pereira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Léo e o atacante Kleber Gladiador estão suspensos por cartões amarelos. O meia Daniel não pode atuar por cláusula contratual – ele pertence ao São Paulo e está emprestado.

O técnico Marcelo Oliveira, porém, ganha quatro reforços. O lateral-esquerdo Carleto, o zagueiro Cléber Reis e o ponta Rildo cumpriram suspensão na última rodada – derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG – e agora voltam ao time titular. O meia alemão Baumjohann está recuperado de lesão e volta a figurar no banco de reservas.

Marcelo Oliveira vem usando o esquema tático 4-2-3-1. No último jogo, usou o lateral-direito Dodô como meia ofensivo pelo lado direito. Sem Léo, a tendência é que Dodô atue na lateral. Com isso, a vaga no setor ofensivo deve ficar com meia Yan Sasse. Tiago Real atuou como meia ofensivo centralizado na última rodada, mas também pode jogar na meia direita. Outra opção para jogar centralizado é Rafael Longuine. Para o lado direito, o técnico conta com Iago Dias.

A provável escalação para domingo é Wilson; Dodô, Cleber Reis, Werley e Carleto; Jonas, Alan Santos, Tiago Real, Yan Sasse (Longuine ou Iago Dias) e Rildo; Henrique Almeida (Keirrison).

Para o lugar de Kleber, o favorito de Marcelo Oliveira é Henrique Almeida. Outra opção seria Keirrison.