Treino do São Paulo tem novidades da base e ovada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo treinou nesta quinta-feira (23), no CT da Barra Funda, de olho na partida contra o Coritiba, no domingo (26). A atividade contou com a participação de um trio das categorias de base: Guilherme Bissoli, Igor Lizieiro e Gabriel Sara. Eles foram chamados por Dorival Júnior para trabalhar com o elenco profissional do clube tricolor. Por outro lado, o técnico não pôde utilizar Lucas Pratto e Hernanes.

Com dores musculares, os dois fizeram o trabalho fisioterápico no Reffis. Em processo de transição, Jonatan Gomez (com tendinite no joelho esquerdo) e Maicosuel (com entorse no joelho direito) correram no gramado sob a supervisão dos fisioterapeutas.

Os treinos foram divididos em três etapas. Na primeira parte, as equipes tinham de envolver o adversário e tentar cruzar uma linha estipulada pela comissão técnica para buscar a finalização cara a cara com os goleiros. Depois, um dinâmico coletivo complementou o trabalho comandado pelo técnico Dorival. Como de costume, o treinador orientou os atletas e passou diversas instruções, além de ajustar o posicionamento do time. Por fim, um exercício de finalização frontal da entrada da área encerrou os ajustes. A atividade também foi marcada pela tradicional ovada.

O aniversariante Cueva, que completou 26 anos de idade, não escapou da emboscada armada pelos companheiros no fim do treino. Após participar da classificação do Peru para a Copa do Mundo, o meia volta a ser titular do clube tricolor no Brasileiro neste fim de semana.