Renato se desculpa por frase e diz que 'o mundo é dos inteligentes'

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Ao comentar o 'caso Drone' antes do jogo de ida da final da Libertadores, Renato Gaúcho usou a expressão "o mundo é dos espertos". Mas, nesta quinta-feira (23), ele usou assessoria de imprensa para pedir desculpas e fazer uma correção. "Gostaria de pedir desculpas por ter usado de forma errada a expressão 'mundo é dos espertos'. Não quis usar de maneira pejorativa. Na verdade, o mundo é dos inteligentes", afirmou através de seu estafe.

O contexto da primeira resposta veio após reportagem da ESPN Brasil sobre a contratação de um espião que utilizava drones para 'invadir' e filmar treinamentos de adversários do Grêmio durante o ano.

Renato se referiu a tudo como uma 'palhaçada' e no meio da resposta utilizou a frase da qual se arrependeu. "Eu pergunto: como se ganha uma guerra, como se neutraliza o adversário? Com suas formas. Com drone, helicóptero, avião, a cavalo, bicicleta. O mundo é dos espertos", havia dito o treinador na ocasião.