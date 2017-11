França e Bélgica começam disputa pelo título da Copa Davis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final da Copa Davis, principal torneio de tênis entre países, começa nesta sexta (24), em Lille. O time francês, que joga em casa, tem a Bélgica como rival. As disputa será aberta às 11h (de Brasília, com Bandsports e SporTV 3) com o duelo entre o belga David Goffin (8º do ranking mundial) e o francês Lucas Pouille (18º). A seguir, acontece o confronto entre o francês Jo-Wilfred Tsonga (15º) e o belga Steve Darcis (76º).

As disputas continuam no sábado (25), às 11h, com o jogo de duplas. Representando a França, entram em quadra Richard Gasquet e Pierre-Hugues Herbert. A Bélgica escalou para o confronto Ruben Bemelmans e Joris de Loore. O país que vencer três partidas será o campeão. Caso seja necessário, o confronto continua no domingo (26), com jogos de simples.