Curitiba registra um caso de violência contra a mulher a cada três horas

Neste sábado (25) é celebrado o Dia Internacional pelo Fim da Violência contra as Mulheres, data que marca também a campanha global dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Em Curitiba, segundo dados do Ministério Público do Paraná (MP-PR), é registrado uma média de um caso de violência a cada três horas. Os últimos dados consolidados do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero do MP-PR, mostra que a Capital registrou um total de 1.622 casos que viraram inquérito policial, o que dá uma média superior a oito casos por dia. Os dados são de 1º de janeiro e 15 de julho de 2015.

Entre os bairros da Capital, aqueles que concentraram o maior número de ocorrências no período analisado foram a CIC (162 casos), Cajuru (141), Sítio Cercado (107), Uberaba (68) e Santa Cândida).

Quando consideradas as administrações regionais (ou sub-prefeituras da cidade), que nada mais são do que as áreas de abrangência de cada território em que a cidade está dividida administrativamente (são dez ao todo em Curitiba), temos o Boa Vista, que abrange bairros da região norte da cidade, na liderança, com 255 ocorrências. Logo atrás vem a regional do Cajuru, com 240 casos, com a regional da Cidade Industrial de Curitiba, com 171 inquéritos, completando o “pódio”.

Os números são assustadores, mas trazem alguma esperança. É que na comparação com o 2º semestre de 2014, em que foram registrados 1.846 casos de violência contra a mulher em Curitiba, nota-se uma redução de 13,8% no número de inquéritos policiais abertos.

Por outro lado, é alarmante o fato de 97% dos 75 bairros da cidade terem registrado pelo menos uma ocorrência no período analisado. As únicas exceções foram os bairros Lamenha Pequena, da regional de Santa Felicidade, e Riviera, da regional CIC.

Por Regional

Regional Ocorrências Taxa (100 mil habitantes) População** Bairro Novo 154 99,72 145.433 Boa Vista 255 102,53 248.698 Boqueirão 151 76,52 197.346 Cajuru 240 111,4 215.503 CIC 171 99,7 171.480 Fazendinha/Portão 143 58,73 243.506 Matriz 157 76,32 205.722 Pinheirinho 114 67,69 168.425 Santa Felicidade 140 89,86 155.794 Tatuquara 87 106,15 81.959 TOTAL 1.622 88,45 1.833.866

Bairros com mais ocorrências

CIC 162

Cajuru 141

Sítio Cercado 107

Uberaba 68

Santa Cândida 63

Tatuquara 61

Boqueirão 61

Bairro Alto 55

Centro 54

Pinheirinho 54

* Das 1.622 ocorrências, em 10 não foi informado qual o bairro de registro

** Estimativa da população feita pelo Ippuc (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) com base no Censo do IBGE.

Como e onde é possível denunciar

A Lei Maria da Penha, que neste ano completou onze anos, estabelece que todo caso de agressão (desde os casos de violência física e sexual até os casos de agressões morais e psicológicas) contra a mulher dentro de casa é crime e a vítima tem o direito e dever de denunciar o agressor. Para fazer a denúncia, a vítima deve procurar uma delegacia especializada em violência doméstica e registrar um boletim de ocorrência.. Em Curitiba, uma das unidades especializadas é a Delegacia da Mulher, cujo telefone é o (41) 3219-8600.

Além de relatar os fatos ocorridos, a vítima também pode levar registros de mensagens, fotografias ou qualquer outro material ou mesmo uma testemunha que possa ajudar a comprovar o crime. Além disso, qualquer pessoa pode denunciar anonimamente casos de violência doméstica utilizando o Ligue 180, serviço telefônico do governo federal. Dependendo da gravidade do caso, a Justiça poderá então determinar uma medida protetiva de urgência e a investigação proceder, virando um inquérito policial.

Campanha

Iniciada em 1991 por mulheres de diferentes países que se reuniram pelo Centro de Liderança Global de Mulheres, a Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher tem como objetivo promover o debate e denunciar as várias formas de violência contra o sexo feminino. A campanha vai do dia 25 de novembro até 10 de Dezembro, data que marca o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Desta forma, é feita uma vinculação entre a luta pela não violência contra as mulheres e a defesa dos direitos humanos.