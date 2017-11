Segunda fase do vestibular da UFPR começa no domingo

O Núcleo de Concursos da UFPR promoverá, no domingo e na segunda-feira, a segunda fase do Vestibular 2017/2018. O ensalamento dos 13.323 candidatos convocados para esta fase (6.390 do sexo feminino - 47,96 % e 6.933 do sexo masculino - 52,04 %) está disponível no portal www.nc.ufpr.br. Deste total, 5.210 são cotistas.

No domingo, 13.323 candidatos farão a Prova de Compreensão e Produção de Textos, com 4h30 de duração e três questões discursivas, cada uma valendo 20 pontos. O início das provas será às 14 horas. Os portões dos locais de provas serão abertos às 12h40 e fechados às 13h30.

Na segunda-feira, 8.649 estudantes farão as Provas Específicas: até duas conforme o curso; com 2h30 para uma prova e 5 horas para duas provas (Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia, História, Sociologia e Filosofia). Um total de 4.674 candidatos de 65 cursos não terão prova específica.

Outros cursos, como Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Produto e Música, também fazem provas de Habilidades Específicas. O resultado do Vestibular 2017/2018 da UFPR deverá ser divulgado no dia 12 de janeiro.