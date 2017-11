Guarda Municipal de Araucária promove show e arrecada brinquedos

A Guarda Municipal de Araucária (GMA) promoverá um show beneficente com apoio da Secretaria da Cultura e da banda Rock Machines. O show acontecerá dia 10 de dezembro, às 18 horas, no Teatro da Praça. Os ingressos podem ser obtidos a partir de segunda-feira, mediante a troca de um brinquedo novo.

Adquira seu ingresso na Secretaria Municipal de Segurança Pública de Araucária (Av. Archelau de Almeida Torres N° 1181 – perto do Parque Cachoeira), de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30. Os brinquedos arrecadados serão entregues em uma região de vulnerabilidade social da cidade com o intuito de contribuir com um Natal mais feliz. Este é o segundo ano consecutivo que a Secretaria de Segurança faz campanha nesse sentido.

O show da banda Rock Machines será de aproximadamente duas horas e terá sucessos nacionais e internacionais em seu repertório. Quem não puder comparecer no Show e quiser presentear uma criança poderá deixar seu brinquedo na sede da Guarda Municipal de Araucária. Participe você também dessa ação solidária! Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3901-5200.