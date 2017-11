Joguinho para celular incentiva a despoluição do Rio Belém

O rio Belém, em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Nesta sexta-feira (24), quando se comemora o Dia do Rio, será lançado um jogo educativo com foco na limpeza do Rio Belém para as plataformas de celulares Android (Google Play) e computadores, desenvolvido pela campanha “+Vida no Rio Belém”. O jogo, que leva o mesmo nome da campanha, consiste em aliar informações didáticas sobre os principais motivos da poluição do rio, por onde ele passa e quais os níveis de contaminação de cada trecho, em conjunto com uma linguagem lúdica e momentos de diversão.

De acordo com o coordenador da campanha, deputado estadual Rasca Rodrigues (PV), o jogo trabalha aspectos da educação ambiental e tem como público alvo crianças e adolescentes. “Nossa intenção é alcançar o público infanto-juvenil, que se interessam por jogos, levando a importante mensagem do rio limpo que queremos e à conscientização. Depois do lançamento vamos disponibilizar o jogo para todas as escolas de Curitiba, para que possam usá-lo como apoio aos conteúdos relacionados ao tema”, explicou.

A dinâmica do jogo “+Vida no Rio Belém” é bem simples, pois o grande desafio é retirar do leito do rio todo tipo de sujeira. Logo de entrada, o jogador escolhe um personagem (masculino ou feminino), que iniciará em uma embarcação, desde a nascente até a foz, onde o Belém encontra o Rio Iguaçu.

A campanha “+Vida no Rio Belém”, criada no Dia do Rio de 2016, já realizou diversas ações em prol da revitalização do rio. Ainda em 2016, foram promovidas várias blitz de conscientização com a entrega de 30 mil cartilhas para os moradores e comerciantes da Bacia do Rio Belém, que compreende 37 bairros da capital em 21 quilômetros de extensão dentro da Capital.