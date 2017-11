(foto: Franklin de Freitas)

A comissão da Câmara Municipal de Curitiba que investiga a denúncia contra a vereadora Katia Dittrich (SD), acusada de ficar com parte dos salários de ex-funcionários de seu gabinete, se reúne hoje para analisar os depoimentos e outros documentos sobre o caso. Após a aprovação das atas, a vereadora será notificada pela comissão. Depois disso, é aberto o prazo de 5 dias para que Katia tenha vista sobre o processo e, por escrito, apresente sua defesa. A comissão também prevê um prazo de 5 dias para elaborar o parecer final, indicando a procedência ou improcedência da denúncia e a aplicação de penalidade.

Complô

Após essa fase, deve ser marcada uma sessão de julgamento no plenário. Para a cassação do mandato, são necessários votos de dois terços, pelo menos, dos vereadores – ou 26 parlamentares. Se a marca não for atingida, ocorre o arquivamento do processo. Kátia nega as acusações, atribuindo-as a um “complô” do suplente e ex-vereador Zé Maria (SD) para assumir sua vaga na Câmara. Zé Maria nega qualquer relação com o caso.

Crescimento

Pré-candidato ao governo, o ex-senador Osmar Dias (PDT) iniciou esta semana mais uma série de viagens pelo interior do Estado. Ele participou de reuniões com lideranças políticas e empresariais em Londrina, Maringá e Apucarana para discutir o plano de governo que pretende apresentar no ano que vem. “Um dos pontos centrais desse plano será como o governo do estado pode usar toda a sua estrutura para potencializar o desenvolvimento das regiões, observando, claro, as particularidades de cada uma. O Paraná tem que crescer em todas as suas cidades e para todos os paranaenses. Muitas regiões ainda enfrentam desafios e problemas que precisam ser enfrentados”, disse Osmar em Londrina.

Agronegócio

Já em Maringá, em reunião na Associação Comercial e Industrial (ACIM), Osmar destacou a necessidade dar maior apoio para quem produz riqueza, gera emprego e desenvolvimento. “Estou ouvindo todos: empresários, agricultores, cooperativas e trabalhadores. Quando fui vice-presidente de agronegócio e micro e pequenas empresas do BB, tive a oportunidade de dirigir vários programas que deram um ótimo retorno e que podem ser implementados de forma estadual ou aperfeiçoados aqui no Paraná”, afirmou.

Copel

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR) suspendeu dois contratos feitos pela Copel serviços de leitura de medidores de consumo de energia elétrica. O motivo foi a inabilitação indevida da empresa que havia apresentado a melhor proposta na licitação. O TCE acatou representação da empresa Inspector Serviços de Leitura de Medidores, que contestou sua desclassificação na licitação por não ter apresentado Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) na fase de habilitação, mesmo tendo ofertado a proposta mais vantajosa. A Copel alegou que a DRE serviria para a realização das análises contábeis voltadas à rentabilidade e para comprovar que a empresa se enquadrava como Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Receita

O Ministério Público apresentou denúncia contra uma auditora fiscal da Receita Estadual e seu companheiro. Os dois foram presos no último dia 14, na Operação Pacman, que investiga corrupção na Receita Estadual em Laranjeiras do Sul. Segundo o MP, a auditora e seu companheiro, que se passava por agente fiscal, ameaçavam contribuintes de aumentar o valor de imóveis sujeitos ao pagamento de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), que deve ser pago por herança, caso não recebessem vantagem. Além disso, eles cobravam propina de empresários para suprimir ou diminuir débitos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).