Gilberto Gil será homenageado pela União de Compositores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A UBC (União Brasileira de Compositores) anunciou nesta quinta-feira (23) que vai homenagear o músico Gilberto Gil com o troféu de compositor do ano na primeira edição Prêmio UBC de música. O músico, que completou 75 anos em 2017, acumula mais de cinco décadas de carreira. Neste ano, saiu em turnê do projeto Refavela40, que comemora quatro décadas do disco "Refavela" (1977). A entrega do prêmio será na terça (28), em evento para convidados, no Rio de Janeiro. A cerimônia terá apresentações de artistas como Mariana Volker, Silva, Marcelo Jeneci, Mariana Aydar e Iza. Gil é membro da sociedade —formada por músicos, autores, intérpretes e gravadoras que defendem direitos autorais e a distribuição de música— desde 1992.