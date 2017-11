Vinte grupos comemoram o Dia da Capoeira em Curitiba

Mais de 20 grupos de capoeira ressoaram seus berimbaus, agogôs, pandeiros e atabaques para celebrar o Dia Municipal da Capoeira, comemorado ontem. A manifestação aconteceu na quarta-feira, no Largo da Ordem, e fez parte da programação do Mês da Consciência Negra.

A roda de Capoeira terminou com uma manifestação de amor pela arte afro-brasileira, quando os participantes desenharam um coração no Largo da Ordem. Candiero também ressaltou o programa Capoeira nas Regionais, uma ação conjunta da Prefeitura de Curitiba e Federação Paranaense de Capoeira.