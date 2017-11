Europa teve 215 mil crimes sexuais em 2015

Cerca de 215 mil crimes sexuais violentos foram registrados pela polícia na União Europeia (UE) em 2015. Um terço deles, quase 80 mil, foram estupros e a maioria das vítimas é do sexto feminino. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto de Estatísticas Europeu, o Eurostat. No próximo sábado – dia 25 de novembro – é Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres. De acordo com a pesquisa, mais de 9 em cada 10 vítimas de estupro eram meninas e mulheres, enquanto quase todos os presos por estes crimes eram do sexo masculino (99%). Em termos absolutos, a polícia da Inglaterra e do País de Gales registrou o maior número de infrações sexuais violentas (64.500, das quais 35.800, ou 55%, eram estupros). Em seguida, aparece a Alemanha, com 34.300 crimes registrados, dos quais 7 mil eram estupros (20%). A França contabilizou 32.900 crimes sexuais, dos quais 13 mil eram estupros (40%). Em Portugal foram registrados 2.579 crimes sexuais, sendo 375 estupros. A Suécia registrou o número mais elevado de crimes sexuais violentos proporcionalmente: 178 a cada 100 mil habitantes.

TRUMP

Avanços

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aproveitou uma mensagem pelo Dia de Ação de Graças para reivindicar alguns avanços obtidos por seu governo. "O entusiasmo nesse país nunca foi maior", disse. O presidente afirmou que o mercado acionário está na máxima histórica, a taxa de desemprego atingiu a mínima em 17 anos e US$ 5,5 trilhões em valor foram criados pela valorização nos mercados. "Estamos fazendo algo muito especial e as pessoas estão sentindo isso", garantiu. Trump também agradeceu que estão em missões fora do país.

ALEMANHA

Negociação

Aumentou a pressão dentro do Partido Social-Democrata (SPD, na sigla em alemão) para que pelo menos seja discutida a possibilidade de formar um novo governo com o grupo conservador da chanceler da Alemanha, Angela Merkel. O líder do SPD, Martin Schulz, descartou retornar à "grande coalizão" atual liderada por Merkel, após um resultado na eleição de setembro, mesmo após o fracasso das conversas dela com outros dois partidos para a formação de uma coalizão. As opções são um governo de minoria ou novas eleições.

IRÃ

Acordo

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Yukiya Amano, afirmou ontem que tem sido o respeitado o acordo nuclear entre o Irã, os Estados Unidos e outros cinco potências. Os comentários podem ser vistos como uma resposta indireta ao presidente dos EUA, Donald Trump. No mês passado, Trump se recusou a certificar que o Irã cumpre a iniciativa. Na avaliação do líder americano, os benefícios dados a Teerã não são proporcionais às concessões que o país precisa fazer. O Irã limitou seu programa nuclear.

ARGENTINA

Explosão

O porta-voz da Marinha Argentina, capitão de navio Enrique Balbi, afirmou ontem que recebeu a comunicação de que "houve um evento anômalo, singular, curto, violento e não nuclear, consistente com uma explosão" horas após a desaparição do submarino ARA San Juan e na região em que ele se encontrava. O submarino desapareceu no último dia 15, com 44 pessoas. Uma megaoperação internacional continua buscando a embarcação, que manteve ultimo contato há oito dias. Mas as esperanças de encontrar alguém com vida são menores.