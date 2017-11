Patraca não é louco, apenas solta a imaginação (foto: Isabelle Nery/Divulgação)

Estreia para o público amanhã, às 16h, na Sala Raul Cruz, na sede da Cia. do Abração, o espetáculo para crianças de todas as idades: ‘Patraca, o palhaço astronauta’ , adaptado do texto original, dirigido a crianças, da escritora e jornalista curitibana Joanita Ramos.

A peça conta a história de Patraca, um palhaço que se imagina astronauta e alimenta a fantasia de fundar um mundo novo. Como em muitos casos da vida real, a utopia e o excesso de imaginação fazem com que o personagem seja confundido com um louco. Mas revela-se que Patraca não é louco e sim um artista que manteve viva a sua imaginação de criança. Em torno desse argumento se desenvolve um enredo e outros personagens: uma mãe e duas crianças que, também, por suas particularidades e diferenças, encontram dificuldade em se relacionar.

Assim, o tema central da peça se encaminha para sublinhar a necessidade do respeito, especialmente, à diversidade. Nas entrelinhas se estimula também outros valores como a amizade e lealdade, a criatividade, o uso da imaginação.

A autora Joanita Ramos conta que escreveu Patraca, o Palhaço Astronauta inspirada em dois personagens reais. Um deles é o fundador do Cirque du Soleil, Guy Laliberté, que havia embarcado numa nave espacial com nariz de palhaço. A outra, que dá nome a um dos personagens é Glória Kirinus, que havia pedido a opinião de Joanita sobre seus textos de um pós-doutorado nada convencional a respeito dos “sinthomas de poesia” e da existência de um ser mito-poético em cada um de nós. “Juntando tudo isso, vieram brincar na minha página em branco, essas ‘loucas’ imagens do espaço sideral e de um palhaço diferente, tido como louco, mas que é no fundo um poeta”, diz a escritora.

Os diretores Letícia Guimarães e Maurício Vogue comentam que o ponto de partida do espetáculo foi o desejo de trabalhar com a questão do ser diferente. “Desse ser diferente e em ser aceito por todos. Dentro disso, estamos falando sobre tudo, sobre poesia, sobre preconceito e aceitar as pessoas como elas são e buscar que isso é possível. Para a gente poder criar esse mundo onde todos possam ser aceitos”, comenta Maurício. “Numa época em que estamos vivendo com tanta diversidade e com a falta de respeito a essa diversidade. Trazer a arte e a poesia e mostrar que o mundo possa ser mais leve”, acrescenta a diretora Letícia Guimarães.

O espetáculo foi viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba e tem o patrocínio da Fundação Cultural de

Curitiba e incentivo do Banco do Brasil.



Serviço

Patraca, O Palhaço Astronauta

Apresentações: De 25/11a 03/12/2017

Horário: sábados e domingos às 16h e 18h

Local: Sala Raul Cruz, sede da Cia. do Abração. Rua Paulo Ildefonso Assumpção, 725 - Bacacheri – Curitiba - PR

Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia).

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: Livre. Indicado para todas as idades